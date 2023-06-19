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Россия смогла найти нового покупателя газа

Минэнерго Узбекистана: страна будет покупать газ у РФ в размере 2,8 млрд кубометров в год

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Matthias Rietschel/AP

Россия собралась поставлять газ в Узбекистан, который подписал двухлетний контракт на экспорт топлива в размере 2,8 млрд кубометров в год. Об этом сообщается в Telegram-канале узбекского Минэнерго.

Соглашение на двухлетний срок подписали 16 июня на ПМЭФ представители «Газпром экспорт», «УзГастрейд» и узбекского Минэнерго, но подробности власти раскрыли только сейчас. Там же приняли дорожную карту по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к получению газа. При этом Ташкент не раскрыл сумму контракта, но отметил, что она «согласовывается исходя из рыночных цен в регионе, а также текущих цен в нашей республике.

В министерстве добавили, что в соответствии с дорожной картой сейчас российский газ поставляется в Узбекистан по реверсивному режиму. При этом ранее он шел из Казахстана по газопроводу «Средняя Азия-Центр».

17 июня в сообщении холдинга по итогам встречи главы российской компании Алексея Миллера с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым было указано, что «Газпром» может начать поставки газа в Узбекистан через Казахстан уже в четвертом квартале 2023 года.

До этого «Коммерсантъ» писал, что «Газпром» может начать поставки газа транзитом через Казахстан в Узбекистан при помощи трубопровода «Средняя Азия — Центр». Дорожная карта, подписанная между Узбекистаном и «Газпромом» 24 января, предусматривает транзит газа из России по газопроводу Средняя Азия — Центр, проходящему по территории Казахстана и Узбекистана.

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