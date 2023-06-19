Минтранс допустил продление скоростной ж/д от Москвы до Минска

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) от Санкт-Петербурга до Москвы может быть в перспективе быть продлена до Минска. Как сообщает ТАСС, об этом Савельев заявил на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

«У нас подавляющее большинство членов правительств за высокоскоростную магистраль. А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск», — заявил он.

Также Савельев отметил, что инвесторы для строительства первой части магистрали Москва — Санкт-Петербург и создания нового подвижного состава для нее уже есть, несмотря на капиталоемкость проекта.

В феврале текущего года сообщалось, что концессионером высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург может стать группа «Синара». Как написало издание «Коммерсантъ», документы для подачи в правительство заявки уже подготовлены. Изначально планировалось, что партнером станет Siemens, теперь его сменили «Уральские локомотивы» (бывшее СП Siemens с «Синарой»).