В Якутии заявили о возможных выплатах дивидендов АЛРОСА за полугодие

Компания АЛРОСА может выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года при условии, что рынок алмазов будет стабильным. Об этом «Интерфаксу» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Якутии Айсен Николаев.

«С правительством страны мы договорились: если по результатам первого полугодия не увидим ухудшения экономической ситуации на рынке алмазов, то вернемся к вопросу выплаты дивидендов», — отметил Николаев.

По его словам, сейчас ситуация на рынке алмазов достаточно нормальная. Поэтому, если все останется на том же уровне, то дивиденды будут выплачены.

Он добавил, что проект восстановления рудника «Мир» обойдется в 120 млрд рублей. При этом очистные работы на площадке могут начаться уже в третьем квартале 2023 года, а бурение начнется в следующем году. Ввод рудника запланирован на 2032 год.

16 июня газета Nikkei писала, что Компании из Японии смогли получить дивиденды в юанях вместо долларов от участия в российских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

До этого в отчете компании сообщалось, что по итогам прошлого года «Газпром» получил 1,266 трлн руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности против 2,093 млн руб. в 2021 году. Но совет директоров компании рекомендовал воздержаться от выплаты дивидендов акционерам компании по итогам 2022 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов.