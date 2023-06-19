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Во «Вкусно — и точка» анонсировали скорое повышение цен

Mash: «Вкусно — и точка» повысит цены почти на все меню с 26 июня на 5 — 8%

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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила о повышении цен практически на все меню с 26 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, цены вырастут на 5 — 8% в связи с повышением стоимости ингредиентов и проблемами с логистикой.

«5 июня «Вкусно — и точка» отмечал годовщину, где отчитался о выросшей по сравнению с Маком выручке (25–27%) и посещаемости — около двух млн человек в день. Но о ценах, проблемах с поставками и судьбах кафе почему-то умолчали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на чизкейк или лимонный тарт могут увеличиться до 185 рублей, на круассаны — до 109 рублей, на круассаны с ветчиной и сыром — до 150 рублей.

Ранее Mash сообщал, что из-за нехватки кадров на работу во «Вкусно — и точка» позвали школьников и мигрантов.

По данным канала, минимальный возраст приема на работу был снижен с 16 до 15 лет.

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