В МИД РФ заявили о новых маршрутах поставок удобрений из России на мировой рынок

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС заявил, что российские компании совместно с профильными министерствами ищут новые маршруты для поставок удобрений на мировой рынок.

По словам дипломата, украинская сторона в течение многих месяцев саботировала выполнение договоренностей в рамках зерновой сделки.

«Безусловно, существуют и другие пути поставок российских удобрений на мировые рынки. Проработкой их маршрутов и логистики занимаются наши профильные министерства и компании», — пояснил Полищук.

Он добавил, что РФ добивается возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, но при этом договоренности должны соблюдаться, так как поставки аммиака являются важнейшим элементом зерновой сделки. Дипломат отметил, что аммиак важен для производства удобрений, без которых многие страны не смогут заниматься сельскохозяйственным производством.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва своевременно объявит о решении по зерновой сделке, в рамках которой не выполнены условия, выдвинутые российской стороной.