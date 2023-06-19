Стало известно о возможном переносе сроков постройки Северного широтного хода

Строительство железнодорожного Северного широтного хода (СШХ) может быть отложено на 2027–2031 годы из-за дефицита финансирования. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на направленный Минтрансом в правительство проект доклада президенту.

Минтранс указал, что в инвестпрограмме ОАО РЖД на 2023 год и проекте инвестпрограммы на 2024–2026 годы необходимые средства на СШХ не заложены. В связи с этим ОАО РЖД предложило перенести проект на 2027–2031 годы. При этом источник издания отметил, что до сих пор нет решений по поводу финансирования строительства моста через реку Обь.

Другой собеседник газеты добавил, что дело может сдвинуться с места, если будут выделены средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а реконструкция Северной и Свердловской железных дорог станет частью инвестпрограммы РЖД. При этом, если проект будет снова перенесен, то он существенно подорожает.

Аналитики посчитали, что сроки развития новых крупных проектов в России сдвигаются на фоне жестких ограничений в бюджете и невысоком притоке новой рабочей силы. Кроме того, более поздняя постройка СШХ, вполне вероятно, не так критична, так как строится Тихоокеанская железная дорога, а Китай хочет провести железную дорогу через Узбекистан и Киргизию в обход России.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин рассказал, как будет развиваться железная дорога в России на Азовском, Черном и Каспийском морях — новые ж/д пути будут обеспечивать подход к портам этих морей.