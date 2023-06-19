Россиянам перечислили налоги, о которых они могли не знать

Россиянам придется заплатить за неочевидные налоги, к которым относится материальная помощь, прощенный банковский долг или доходы по льготному вкладу. Об этом URA.RU заявила старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.

«Можно попасть в ситуацию, когда получатель не считает полученную сумму налогооблагаемой базой. Отсюда появляются риски образования недоимок и наложения штрафных санкций. Например, на карту пришла крупная сумма от брата. Банки могут расценить это доходом, особенно когда родственная связь не очевидно прослеживается, а назначение платежей не указано», — отметила Хрусталева.

По ее словам, в указанном случае, если получатель не сможет доказать происхождение полученных средств, то ему насчитают налог. Также среди неочевидных причин можно считать списание долга по кредиту. В этом случае, по закону, человек должен заплатит налог, так как сэкономил средства, которые ему не предназначались изначально.

Она добавила, что также бывают ситуации, где можно стать налогоплательщиком за льготные вклады. То есть получатель средств получил определенную выгоду, так как использовал льготные условия. В этом случае налог будет рассчитываться по повышенной ставке.

14 июня замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что Министерство финансов Российской Федерации отказалось от идеи повысить НДФЛ для уехавших россиян из-за риска усиления оттока кадров за рубеж и потери налогов.