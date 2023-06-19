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В Киеве запланировали начать производство «экологически чистой стали»

Reuters: Украина хочет получить $40 млрд для развития экологически чистой металлургии

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Украина на встрече в Лондоне собирается добиться выделения $40 млрд, чтобы развить собственную экологически чистую металлургию. Об этом Reuters заявил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

«Если необходима перестройка, то логично делать ее с использованием современных «зеленых» технологий. В нашем представлении она заключается в том, чтобы наладить на Украине производство экологически чистой стали в объеме 50 млн тонн», — отметил Шурма.

В агентстве указали, что экологически чистое производство помогло бы Украине производить сталь с минимальным ущербом для окружающей среды. Кроме того, цены на эту продукцию были бы одними из самых низких в мире.

По данным Reuters, политики и финансисты проведут встречу в Лондоне 21-22 июня.

В конце января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз промышленного гиганта писала, что по итогам прошлого года объемы производства крупнейшей украинской металлургической компании «АрселорМиттал Кривой Рог» упали в пять раз в сравнении с показателями за 2021-й. На динамику повлияло в первую очередь обострение конфликта Украины и России.

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