«Известия»: в России могут увеличить налог на добычу драгоценных металлов

Российская Генеральная прокуратура при поддержке Министерства финансов РФ выдвинула предложение ввести налог на добычу драгоценных металлов, извлекаемых попутно в других рудах, сообщает газета «Известия».

В письме заместителя министра финансов Алексея Сазанова в правительство России было заявлено о том, что ведомство рассматривает возможные варианты совершенствования порядка исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых при разработке многокомпонентных комплексных руд.

В соответствии с действующим налоговым законодательством сбором облагается лишь извлечение полезных ископаемых по лицензии. В отношении же драгоценных металлов, попутно извлекаемых из отвалов и отходов добывающих компаний, действовала льготная ставка налога на добычу полезных ископаемых в 0%.

По данным экспертов, попутные драгоценные металлы встречаются на месторождениях весьма часто. Поэтому некоторые компании могут рассчитывать на то, что доходы при добыче таких металлов не будут учитываться.

Таким образом, введением подобного налога государство поставит под контроль неформальную часть бизнеса и получит новые источники пополнения бюджета.

По данным источников издания, при добыче железа компании могут обнаруживать золото, а при добыче вольфрама и молибдена — платину, не указывая при этом в документах их объемы. Такие случаи государство может выявлять с помощью прокурорских проверок.

Ранее сообщалось, что цена золота в Японии достигла рекордной величины, составив 9876 иен ($70,54) за один грамм.