Названы регионы-лидеры в России по доходам населения

Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа (ЯНАО, НАО) и Москва возглавили рейтинг регионов России по доходам населения, свидетельствует исследование РИА Новости.

В конце списка, по данным информагентства, оказались Ингушетия и Тува.

Эксперты, проводившие исследование, отмечают, что экономические условия в России в минувшем году были сложными, но для рынка труда год выдался неплохим.

Отмечается, что в 2022 году были обновлены исторические минимумы по безработице. Кроме того, доля людей за чертой бедности обновила многолетний минимум.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, поставил задачу обеспечить опережающий рост доходов граждан страны.

В начале июня FinExpertiza сообщила, что число россиян с доходом выше среднего выросло на 9,4 млн в 2022 году.