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В Германии не исключают, что аммиакопровод Тольятти — Одесса подорвали ВСУ

Bild: Минобороны ФРГ не исключает, что аммиакопровод Тольятти — Одесса подорвали ВСУ

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Антон Оболенский/Wikimedia

Министерство обороны Германии исходит из того, что украинские диверсанты могут быть виновниками подрыва аммиакопровода ТольяттиОдесса в Харьковской области, передает ТАСС, ссылаясь на газету Bild, в распоряжении которой оказался секретный военный документ.

Из доклада оборонного ведомства известно, что ссылаясь на мнение экспертов министерства, украинская сторона может проводить диверсии далеко за линией соприкосновения, с целью ослабить российские силы.

В частности, в докладе говорится, что нельзя исключать «участия украинской стороны в разрушении трубопровода [Тольятти — Одесса]».

По оценкам специалистов, в возобновлении эксплуатации аммиакопровода, который не работает с начала специальной военной операции, больше всего заинтересована Москва.

10 июня в МИД России заявили, что подрыв аммиакопровода нанес серьезный удар по концепции Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года, включая зерновую сделку, интегральной частью которых были поставки аммиака.

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