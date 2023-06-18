В США оценили возможность скатывания экономики страны в рецессию в 2024 году

В следующем году экономика США, с большой долей вероятности, столкнется со спадом деловой и производственной активности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опроса отраслевых участников рынка.

О вероятном вступлении американской экономики в рецессию в следующем году заявили в общей сложности 65% респондентов. За последний год этот показатель увеличился более чем в два раза — с 31% в июне прошлого года. Если экономика страны столкнется с продолжительным спадом производства, это может повлиять на перспективы переизбрания действующего президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства, уточняется в статье.

«Типичная современная рецессия длится 10 месяцев, поэтому ранняя, короткая и неглубокая рецессия дала бы Байдену время восстановить свои экономические позиции. Поздняя, длительная и глубокая рецессия может поставить Байдена в список президентов на один срок, чье пребывание в Белом доме было прервано из-за несвоевременного спада. Консенсус экономистов в опросе показывает 65% вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев по сравнению с 31% год назад», — заключается в материале.

18 июня агентство Bloomberg сообщило, что к январю 2024 года суммарные объемы корпоративных долговых обязательств американских компаний с обязательным погашением до конца декабря достигнет критической отметки $260 млрд. Это обстоятельство вкупе с общим удорожанием заимствований на фоне многократного повышения ключевой ставки руководством Федеральной резервной системы (ФРС) может привести к волне банкротств мелких и средних фирм на внутреннем рынке.