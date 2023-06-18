Россиян предостерегли от хранения сбережений в западных валютах

Сегодня держать сбережения в западных валютах «очень опасно», поэтому лучше выбрать в качестве валюты для хранения денег рубли. Такую точку зрения высказал глава банка ВТБ Андей Костин в комментарии для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Я думаю, что да», — отметил Костин, отвечая на вопрос, советует ли он хранить сбережения в рублях (цитата по ТАСС).

По его словам, банки уже не принимают западную валюту. Костин также добавил, что все больше расчетов в области внешней торговли проводится именно в рублях.

Костин в интервью Reuters в июне заявил, что конец доминирования доллара США близок на фоне роста популярности китайского юаня. Он отметил, что в нынешней геополитической ситуации многие страны переходят к расчетам за пределами американской валюты и евро, в то время как Китай движется к снятию валютных ограничений.

«Долгая историческая эпоха доминирования американского доллара подходит к концу. Китай понимает, что они не станут мировой экономической державой номер один, если сохранят свой юань в качестве неконвертируемой валюты (действует в пределах страны, ее нельзя обменять. — «Газета.Ru»)», — отметил банкир.

Доллар США является ведущей мировой валютой с начала 20-го века. Тогда доллар обогнал фунт стерлингов и стал мировой резервной валютой. Однако июне аналитики JPMorgan заявили, что в мировой экономике проявляются признаки дедолларизации.