В Британии предупредили об истощении запасов питьевой воды и новых штрафах

Британские домохозяйства могут столкнуться с критической нехваткой питьевой воды на фоне рекордного спроса на данный ресурс за последние недели. На этом фоне граждан ожидают новые ограничительные меры, включая штрафы за использование поливных шлангов в летний сезон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании South East Water Ltd.

В прошлые выходные спрос на питьевую воду достиг исторического максимума 678 млн литров в день, что на 138 млн больше традиционного уровня в летний сезон. На этом фоне ряд домохозяйств на Юго-Востоке Англии столкнутся с ограничительными мерами. Среди них — запрет на использование шлангов. Если это условие будет нарушено, гражданам будут грозить денежные штрафы в размере до £1 тыс., или $1280. Данная мера необходима для избежания ухудшения кризисной ситуации на фоне жары и засухи, уточняется в статье.

«Великобритании грозит досрочный запрет на использование шлангов из-за истощения запасов питьевой воды <...> Людям, использующим шланги для полива садов, мытья машин и наполнения бассейнов, будет грозить штраф в размере до 1000 фунтов стерлингов (1280 долларов)», — заключается в материале.

18 июня агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие прогнозы отраслевых участников сообщило, что ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии вкупе с повышением уровня ключевой ставки до 6% годовых приведет к негативным последствиям для экономики Великобритании. Речь идет о риске рецессии и массовых увольнений работников предприятий и компаний королевства.