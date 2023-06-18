В Абхазии рассказали об активной работе российского бизнеса в республике

Российский бизнес начал более активно работать в Абхазии. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа.

По его словам, это происходит благодаря законодательным преференциям для иностранных инвесторов в республике.

»...они зависят от суммы вложенного капитала и предусматривают серьезные налоговые льготы, в том числе по срокам. И российский бизнес начинает активно действовать. В основном это касается курортно-туристской индустрии», — рассказал дипломат.

Он уточнил, что Сухум заинтересован в привлечении российского бизнеса, в том числе в сферы сельского хозяйства и промышленного производства.

Россия оказывает масштабную финансовую поддержку Абхазии после признания ее независимости в 2008 году. Объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы достиг порядка 6 млрд руб. А согласно программе на 2020-2022 годы, на поддержку Сухума было выделено 4,5 млрд руб. В 2023-2025 годах на эти цели будет направлено 4,05 млрд руб.