Великобритания выделит Украине десятки млн долларов на кибербезопасность

Правительство Великобритании в ближайшие два года выделит до £25 млн ($32 млн по текущему курсу) на укрепление кибербезопасности на Украине, передает ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру и жизненно важные службы за счет усиления возможностей Украины в сфере киберобороны, что позволит обнаруживать и предотвращать киберугрозы со стороны России и отвечать на них», — говорится в документе.

«Украинская киберпрограмма» (Ukraine Cyber Programme, UCP) является британским проектом, о котором Соединенное Королевство объявило в прошлом году. В Великобритании выделили на него £6,35 млн фунтов ($8,14 млн) на меры, повышающие готовность украинского правительства к масштабным кибератакам.

В рамках второго этапа предусматривается выделение £16 млн Великобританией и £9 млн другими западными союзниками Киева.

В мае текущего года флаг Украины подняли возле Центра сотрудничества НАТО в области совершенствования киберзащиты в Таллине. Заявку на вступление Киев подал еще в 2021 году, но Венгрия тогда использовала право вето.