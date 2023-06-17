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В Индии предрекли резкое наращивание доли импорта российской нефти

Indian Oil: Индия увеличит долю импорта российской нефти до 30% к 2024 году

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Unsplash

К 2024 году доля российского сырья в суммарном объеме индийского нефтяного импорта увеличится на 10% и составит почти треть (30%) от всех зарубежных поставок. Уже в текущем году доля нефти из РФ выросла в 10 раз по сравнению с показателями за 2021–2022 гг., заняв долю в 20% от нефтяного импортного рынка Индии, приводит слова исполнительного директора нефтегазовой компании Indian Oil Винода Кумара агентство «Прайм».

При этом сырьевая торговля Москвы и Нью-Дели носит взаимовыгодный характер. Это обусловлено тем, что в настоящее время Индия занимает третье место в мире по объемам потребления энергетических ресурсов, включая нефть. В обозримом будущем в азиатской стране ожидается трехкратное увеличение спроса на нефть, газ и бензин, пояснил он.

«Доля импорта российской сырой нефти, которая составляла менее двух процентов в 2021–2022 годах, увеличилась в 2023 году в десять раз — до 20 процентов в корзине импорта сырой нефти. Ожидаю, что в период 2023–2024 годов она составит 30 процентов», — заключил Кумар в ходе выступления на 26-м Петербургском международном экономическом форуме.

8 июня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что по итогам 2022 года объемы поставок российской нефти на индийский внутренний рынок выросли в 19 раз по сравнении с уровнем 2021 года, до 41 млн тонн. При этом за данный период времени Москва нарастила экспорт не только сырья, но и нефтепродуктов (в 2 раза, до 6,2 млн тонн).

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