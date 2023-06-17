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В Минфине раскрыли, в какой валюте надежнее хранить сбережения

Министр финансов Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях

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Pixabay

В настоящее время хранение денежных сбережений в российских рублях является надежным инструментом. К тому же сейчас на внутреннем рынке РФ появляется множество способов для хранения сбережений в национальной валюте, приводит слова главы Министерства финансов (Минфина) Антона Силуанова телеканал «Россия 1».

К числу возможных вариантов хранения сбережений в российских рублях он отнес индивидуальные инвестиционные счета и систему долгосрочных сбережений граждан, которая должна заработать в скором времени.

«В России появляется много новых способов хранить сбережения в национальной валюте. Это индивидуальные инвестиционные счета, заработает скоро система долгосрочных сбережений граждан, поэтому наряду с иностранными валютами рубль, вложения в него, в высокодоходные надежные активы — хороший инструмент», — заключил Силуанов.

9 июня глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам хранить сбережения в рублях. Подобный инструмент означает сохранение покупательной способности национальной валюты, которая показывает, сколько товаров и услуг можно купить на свои доходы.

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