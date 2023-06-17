Глава «АвтоВАЗа» назвал стоимость нового кроссовера Lada X-Cross 5

Гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову о стоимости новой Lada X-Cross 5. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Минпромторга РФ.

Как заявил Соколов, стоимость новой модели составит до 2,5 млн рублей.

«Цена достаточно адекватна. <...> В среднем цена будет до 2,5 млн в зависимости от комплектации автомобиля», — сказал он.

Соколов также положительно оценил динамику машины и ее управляемость.

Глава Минпромторга сказал в ходе беседы, что управлять машиной комфортно.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпуск новых кроссоверов Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Lada Х-Cross 5 является копией китайского автомобиля FAW Bestune T7, оснащена бензиновым турбомотором объемом 1.5-литра и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод у автомобиля передний, в оснащение входит круиз-контроль, панорамная крыша, система контроля полосы и экстренного торможения.