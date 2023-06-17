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В ФРГ предупредили о стагнации крупнейшей экономики Европы

BDI: экономика Германии столкнется со стагнацией до конца 2023 года

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Markus Schreiber/AP

Крупнейшая экономика Евросоюза (ЕС) — Германия — столкнется в текущем году со стагнацией, подразумевающей нулевой рост объема валового внутреннего продукта (ВВП). По итогам текущего года ФРГ по этому показателю будет значительно отставать от мировой экономики, приводит слова президента Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрида Руссвурма агентство Bloomberg.

До этого предполагалось, что ведущая экономика ЕС будет демонстрировать незначительные темпы роста в текущем году. Однако на фоне ряда внешних и внутренних факторов руководству BDI пришлось пересмотреть собственную оценку касательно динамики национального ВВП, уточняется в статье.

«Мы (руководство BDI — «Газета.Ru») только что понизили наш прогноз роста для Германии до 0%. Ожидается, что мировая экономика вырастет на 2,7% — это показывает, что мы отстаем», — заключил Руссвурм.

28 мая газета Der Standard сообщила, что вхождение крупнейшей экономики Евросоюза (ЕС) — Германии — в техническую рецессию по итогам первого квартала текущего года может стать сигналом о затягивании кризиса в ФРГ. С начала 2023 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии сократился на 0,3% — на аналогичную величину снизилась и экономика соседней Австрии.

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