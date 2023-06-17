Samsung продолжает поддержку телефонов в России

Компания Samsung продолжает техническую поддержку и обслуживание телефонов в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Любые возможные ограничения никак не повлияют на сервисную деятельность компании в России, пользователи по-прежнему смогут обращаться в сервисные и контакт-центры компании», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские предприниматели попросили его не возвращать иностранные компании, которые ранее приняли решение покинуть рынок в России. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам российского лидера, отечественные предприниматели успешно замещают ушедшие из России иностранные компании после того, как началась специальная военная операция на Украине. При этом Путин заявил, что зарубежные компании, которые не ушли из России, считаются ответственными производителями.

До этого Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что заморозка российских счетов за границей нарушает законы, а также является проявлением «средневековья». При этом Путин поручил создать специальный механизм, который бы защитил права российских граждан, которые являются владельцами компаний через «зарубежные прослойки».