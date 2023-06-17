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На Украине ожидается рост тарифов на воду на 33%

На Украине могут повысить тарифы на воду на 33% из-за убытков отрасли и цен на электроэнергию

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Pexels

Тарифы на воду для населения на Украине могут повысить на 33% с 1 июля по требованию водоканалов, сообщает украинское издание «Вести».

Как сообщают представители компаний-поставщиков, в 2022 году убытки водопроводной отрасли составили 4,4 млрд гривен (более $120 млн), в этом году они достигли 3,4 млрд гривен (около $93 млн). По информации издания, за 10 лет минимальная зарплата в стране выросла в 5,5 раза, стоимость электроэнергии — в 5,2 раза, а тарифы на воду — в 2,9-4 раза.

С 1 июня украинские власти повысили цены на электроэнергию для населения почти в два раза — с 1,44 гривны ($0,04) за кВт-ч до 2,64 гривны ($0,07).

Прошлым летом президент Украины Владимир Зеленский ввел мораторий на повышение цен на коммунальные услуги (газ, теплоснабжение и горячая вода) для граждан страны во время военного положения. Однако в конце мая этого года власти Украины объявили о предстоящей отмене лимитов цен на электроэнергию для бизнеса. С 30 июня тариф на свет для предприятий будут формировать без ограничений с учетом спроса и предложения.

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