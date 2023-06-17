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В России оценили последствия рекордного роста госдолга США для мировой экономики

Экономист Григорьев: наращивание госдолга США приведет к проблемам в глобальной экономике

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Reuters

Резкое увеличение уровня государственного долга США неизбежно приведет к ухудшению ситуации в мировой экономике. Если недавний рост планки выше рекордной отметки $32 трлн вряд ли отразится на состоянии глобального рынка, то дальнейшее наращивание уже приведет к определенным негативным последствиям, приводит слова кандидата экономических наук Владимира Григорьева «Лента.ру».

Превышение планки госдолга США в $32 трлн было в целом ожидаемым событием. Все «психологические и экономические реакции» исчерпали себя еще на стадии дискуссии в Конгрессе между представителями Республиканской и Демократической партий. Однако дальнейшее наращивание объемов мировых долговых обязательств негативно отразится на глобальном экономическом рынке, пояснил он.

«Все, что касается косвенного воздействия (на глобальный рынок — «Газета.Ru»), понятно, что рост вообще глобального долга и, в частности, рост госдолга США не добавляет стабильности. Наоборот, это показывает, что ситуация в мировой экономике будет ухудшаться», — заключил Григорьев.

17 июня газета The New York Times (NYT) сообщила, что объем государственного долга США по казначейским облигациям впервые превысил $32 трлн. Достижение данного уровня свидетельствует о тревожной финансовой траектории страны, поскольку Вашингтон готовится к новой борьбе за госрасходы. Речь идет о дискуссиях в конгрессе по поводу дальнейшей судьбы затрат федерального бюджета на социальное обеспечение и медицинскую помощь.

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