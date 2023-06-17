Госдолгу США предрекли новый рекорд через 30 лет

Госдолг США через 30 лет может в два раза превысить ВВП страны. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

По словам Григорьева, в своем прогнозе он использовал первоисточник, а именно краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование США. При этом в прогнозе на 2023 год госдолг США по отношению к ВВП был на уровне 126%, хотя сейчас эта цифра куда выше.

«Если же посмотреть сайт профильного комитета Конгресса, то там в долгосрочном прогнозе до 2053 года допускается размер долга в 195 процентах от ВВП. Чтобы было понятно, американские политики предполагают, что долг может в два раза превысить ВВП страны», — пояснил экономист.

Он добавил, что уровень долга может быть на уровне $42 трлн и даже $52 трлн. Просто все показатели будут зависеть от ВВП.

Ранее в субботу газета The New York Times (NYT) писала, что государственный долг впервые превысил $32 трлн, что подчеркивает тревожную финансовую траекторию страны, поскольку Вашингтон готовится к новой борьбе за государственные расходы.

До этого сенат конгресса Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект о повышении потолка государственного долга, чтобы предотвратить дефолт в стране.