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Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле

Депутат Аксаков допустил, что Госдума примет закон о самозапрете на кредиты в июле

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что закон, предоставляющий россиянам возможность установить самозапрет на оформление кредитов, могут принять в июле. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, закон важен для тех, кто не собирается брать кредиты, но опасается, что мошенники могут оформить его без их ведома.

Ранее ряд депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект о праве гражданина установить себе запрет на выдачу кредитов. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Аксаков заявил, что целью законопроекта является «предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами» с помощью незаконного использования персональных данных и методов социальной инженерии.

Отмечается, что в случае принятия закона, гражданин сможет подать в бюро кредитных историй соответствующее заявление с просьбой установить ему запрет на выдачу кредитов, а также проверить наличие этого запрета.

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