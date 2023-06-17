В Самаре запустят производство беспилотников

Производство беспилотников планируется запустить в Самарской области в декабре, рассказал РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Выиграли в конкурентной борьбе за размещение производства — целый ряд регионов претендовал — мы создали лучшие условия для компании», — рассказал он.

По его словам, проект был анонсирован в начале года и уже в декабре его начнут реализовывать в Самаре. Губернатор подчеркнул, что это не опытное производство, не крупноузловая сборка, а настоящее промышленное производство БПЛА.

Ранее в мае председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области начал работу центр производства FPV-беспилотников собственной разработки и подготовки операторов для них.

В апреле пресс-служба правительства сообщала, что к 1 сентября в России утвердят Национальный проект по развитию дронов.

До этого уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на военной выставке на ВДНХ образец первого в России реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5.