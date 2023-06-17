Компании-партнеры Сбера вошли в рэнкинг крупнейших ИТ-компаний России

Компании BI.ZONE, СберСервис и СберТех вошли в рэнкинг крупнейших ИТ-компаний России, составленный аналитическим центром TAdviser, сообщает пресс-служба Сбера.

BI.ZONE является партнером группы Сбера. За год компания значительно улучшила позицию в рэнкинге, выручка выросла на 65%, и сейчас это одна из двух крупнейших киберсекьюрити-компаний в стране.

СберСервис и СберТех — дочерние компании Сбера. Компании специализируются на разработке ИТ-продуктов, их интеграции, аутсорсинге и поддержке.

По оценке TAdviser совокупная выручка организаций по итогам 2022 года превысила 42 миллиарда рублей, увеличившись за год на 20 процентов.

BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху.

СберСервис — одна из крупнейших сервисных IT-компаний в России, оказывающая услуги по комплексному техническому обслуживанию широкого спектра информационно-телекоммуникационного оборудования.

Сбербанк-Технологии (СберТех) — российский разработчик программного обеспечения, основной поставщик решений для Сбера.