Санкции против России дорого обошлись европейским потребителям энергии

Антироссийские санкции не только не смогли изолировать Россию и разрушить ее экономику, но и помогли увеличить ее доходы, которые она получает от продажи энергоресурсов. Об этом пишет издание Dir.bg, ссылаясь на данные Центра изучения демократии в своем анализе «Эффективные санкции для стратегического отделения от России в европейской энергетике».

В публикации отметили, что риски для энергетической и климатической безопасности Европы снижаются, но это происходит за счет удвоения рисков энергетической бедности. Несмотря на то, что эффективные действия ряда стран помогли увеличить энергобезопасность европейского региона в прошлом году на 16%, эти действия очень дорого обошлись потребителям энергии. Кроме того, на фоне санкций Россия продолжает получать прибыль от продажи энергоресурсов.

По данным издания, Россия остается основным поставщиком природного газа в Европу. Несмотря на то, что поставки газа по трубопроводам «Ямал» и «Северный поток-1» прекратились, экспорт природного газа через «Турецкий поток» продолжается. Кроме того, выручка РФ от продажи топлива по итогам 2022 года выросла на 13,8 млрд. Также российская сторона продолжает наращивать темпы продажи сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз (ЕС), вкладываясь в развитие соответствующей инфраструктуры.

Эксперты рынка посчитали, что европейские страны не могут сейчас отказаться от природного газа, так как он необходим для переходного периода, чтобы в будущем сократить его использование и перейти на альтернативные источники энергии. Кроме того, данному топливу нет эффективных альтернатив в промышленном секторе.

20 мая американский журнал Time писал, что изменения в цепочках поставок сжиженного природного газа, которые случились в связи с западными санкциями на энергоресурсы из России, негативно влияют на климат во всем мире и бьют по самым бедным жителям развивающихся государств.