В «Роснефти» рассказали о приоритете добычи нефти над альтернативными технологиями

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что совершенствование технологий в традиционной добыче нефти снижает выбросы больше, чем недозрелые альтернативные технологии, нефтегазовый сектор на нынешнем этапе зеленого перехода должен стать приоритетным направлением развития. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в текущий момент совершенствование технологий в классической добыче нефти дает больший эффект реального снижения выбросов, чем «вложения в недозрелые альтернативные технологии».

«Таким образом, на нынешнем этапе зеленого перехода приоритетным направлением должен стать сам нефтегазовый сектор», — заявил Сечин.

Ранее глава Роснефти заявил, что текущий пул «зеленых» технологий не может обеспечить достижение углеродной нейтральности в мировом масштабе.

До этого заместитель руководителя Министерства энергетики Российской Федерации Павел Сниккарс заявил, что возобновляемая энергетика в России будет развиваться отличным от Европы путем, так как страна будет делать акцент на атомной и газовой генерации, а также на генерации крупных ГЭС.