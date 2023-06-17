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Стало известно о возможном риске для евро при использовании замороженных активов России

FT: ЕЦБ видит риски для евро при использовании прибыли от замороженных активов России

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Shutterstock

Направление доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины может отрицательно повлиять на евро в качестве мировой валюты. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на сообщение Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ в частном порядке предупредил Еврокомиссию (ЕК) о том, что использование прибыли от замороженных в Евросоюзе (ЕС) российских активов может негативно сказаться на евро как мировой валюте.

По данным ЕЦБ, доходы от процентных ставок замороженных активов России могут спровоцировать другие центробанки, у которых есть большие резервы, отказаться от использования евро.

В сообщении указали, что власти Брюсселя рассматривают возможность использования прибыли от замороженных активов России в качестве одной их мер для поддержки Украины.

В конце мая еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия и Европейский союз все также ищут возможности для конфискации частных российских активов, которые были заморожены на территории ЕС.

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