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ЦБ РФ до конца года хочет запустить биоэквайринг

Представитель ЦБ: банк до конца года хочет запустить оплату в магазинах по лицу

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Depositphotos

Представитель российского Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что банк до конца года хочет запустить оплату в магазинах по лицу —
биоэквайринг. Об этом она сообщила на ПМЭФ в интервью РБК.

«Я думаю, что будет крайне востребовано на небольшие суммы. С точки зрения инноваций это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях», — сказала она.

Ранее Скоробогатова на Петербургском экономическом форуме сообщила, что надеется в июле-августе начать реальные операции с цифровым рублем. Таким образом она прокомментировала слова главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова о принятии в ближайшее время профильного закона.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что больше нет доверия к расчетам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют страны Запада. Силуанов отметил, что «доллар сам подрубил себе сук». По ожиданиям министра, все больше операций будет осуществляться в цифровых валютах, а цифровой рубль будет неподвластен никаким ограничениям.

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