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В Минэнерго рассказали о пути развития возобновляемой энергетики в России

Минэнерго: возобновляемая энергетика в России будет развиваться отличным от ЕС путем

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Заместитель руководителя Министерства энергетики Российской Федерации Павел Сниккарс заявил, что возобновляемая энергетика в России будет развиваться отличным от Европы путем, так как страна будет делать акцент на атомной и газовой генерации, а также на генерации крупных ГЭС, помимо энергии солнца и ветра. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, акцент планируется делать на развитии низкоуглеродной генерации.

«Европа также поворачивается максимально в эту сторону. Это развитие больших гидростанций с учетом наших климатических особенностей и возможностей, и в том числе это развитие газовой генерации — в европейской таксономии она обозначена как генерация переходного периода», — отметил заместитель министра.

По его мнению, у России по сравнению с европейскими странами иная точка зрения на способы решения проблемы, а основная цель — устойчивое развитие экономики.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что странам с развитой экономикой (государствам «Большой семерки», G7: США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канаде) необходимо полностью отказаться от использования угольной энергетики в ближайшие семь лет — до 2030 года.

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