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В АвтоВАЗе рассматривают возможность использования труда заключенных

Глава АвтоВАЗа Соколов: концерн рассматривает возможность привлечь к труду заключенных

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Avtograd news/VK

Президент компании Максим Соколов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что компания рассматривает возможность привлечения к работе заключенных. Об этом сообщает РБК.

По словам Соколова, на предприятиях концерна в Самарской области ощущается дефицит кадров. Он добавил, что на завод в Тольятти необходимо привлечь около 4 тыс. человек.

Глава компании подчеркнул, что именно дефицит кадров сдерживает рост производства, а не санкции или отсутствие технологий и комплектующих.

«Может быть сотни, может быть одна сотня, может быть две сотни», — ответил Соколов на вопрос, сколько заключенных планирует привлечь АвтоВАЗ.

Ранее Соколов рассказывал, сколько будет стоить новая Lada Aura. По его словам, об окончательной цене пока еще рано говорить, так как автомобиль является прототипом, но ориентировочно машина будет стоить около 2,5 млн рублей.

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ПМЭФ-2023
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