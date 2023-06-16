Президент Ирана подписал десятки соглашений с тремя странами Латинской Америки

Президент Ирана Эбрахим Раиси завершил рабочую поездку по дружественным республике странам Латинской Америки, результатом которой стали десятки различных договоренностей, передает ФАН.

В частности, во время визита в Каракас стороны подписали ряд документов в области энергетики, например, в нефтехимической отрасли. Кроме того, Раиси и президент Венесуэлы Николас Мадуро заключили соглашения в сферах морских перевозок, сельского хозяйства, медицины и информационных технологий.

В настоящее время между двумя странами действует принятый в прошлом году 20-летний план сотрудничества. Иранский президент в беседе со своим венесуэльским коллегой отметил, что текущий товарооборот объемом более 3 млрд долларов может в среднесрочной перспективе достигнуть 10 млрд, а в долгосрочной — 20 млрд долларов.