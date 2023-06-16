Путин заявил, что Россия не преследует цель дедолларизации своей и мировой экономики

Президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что Россия никогда не преследовала цели дедолларизации собственной или мировой экономики.

«У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики, и никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики», — сказал он.

Как указал глава государства, влияние той или иной валюты на мировую экономику напрямую связано с экономическим потенциалом страны, которая является эмитентом этой валюты. В связи с этим он констатировал, что экономика США — одна из мировых экономик. При этом Путин обратил внимание, теперь она по паритету покупательной способности уступает экономике Китая, которая опережает по объемам американскую.

Кроме того, он отметил, что резервы государств с крупной экономикой в долларах сокращаются из года в год. Расчеты в мировой экономике в американской валюте также сокращаются, продолжил российский лидер.

Ранее в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики.