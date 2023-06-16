Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс евро превысил 92 рубля

Курс евро на Мосбирже превысил 92 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже достиг отметки в 92,01 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

Согласно данным агентства, на 18:46 мск курс валюты вырос на 0,46% и впервые с 25 апреля 2023 года превысил отметку в 92 рубля.

Позднее, к 18:51 мск рост евро немного замедлился, валюта торговалась на уровне 91,87 рубля. Курс доллара составлял 84 рубля (+0,3%), курс юаня — 11,756 рубля (+0,24%).

Накануне евро торговался на уровне 91,35 рубля, юань — 11,74 рубля, доллар вырос на 25,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия, до 84,42 руб.

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов допустил, что к концу июня доллар будет стоить 89 руб. Эксперт объяснил это усилением геополитических рисков и падением нефтяных котировок. По словам Антонова, промежуточным уровнем курса будет 86 руб. за доллар.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях