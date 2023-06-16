Курс евро превысил 92 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже достиг отметки в 92,01 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

Согласно данным агентства, на 18:46 мск курс валюты вырос на 0,46% и впервые с 25 апреля 2023 года превысил отметку в 92 рубля.

Позднее, к 18:51 мск рост евро немного замедлился, валюта торговалась на уровне 91,87 рубля. Курс доллара составлял 84 рубля (+0,3%), курс юаня — 11,756 рубля (+0,24%).

Накануне евро торговался на уровне 91,35 рубля, юань — 11,74 рубля, доллар вырос на 25,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия, до 84,42 руб.

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов допустил, что к концу июня доллар будет стоить 89 руб. Эксперт объяснил это усилением геополитических рисков и падением нефтяных котировок. По словам Антонова, промежуточным уровнем курса будет 86 руб. за доллар.