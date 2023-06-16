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В Иране заявили о возможной торговле с Россией по бартеру

Иранский трейдер Афаринеш допустил возможность бартера в торговле с Россией

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Россия и Иран могли бы использовать бартер при взаимных расчетах друг с другом. Этот механизм смог бы устранить дисбаланс в торговле двух стран. Об этом РБК в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава трейдинговой иранской компании AIHG Сармад Афаринеш.

«Россия и Иран определенно могли бы использовать бартер в торговле. Конечно, у нас большой дисбаланс в торговле между станами. Исторически Россия поставляет гораздо больше продукции в Иран», — отметил Афаринеш.

По его словам, есть надежда на то, что с учетом последних изменений двусторонняя торговля придет к балансу, а Иран сможет поставлять больше товаров в Россию.

Он добавил, что Россия и Иран смогли значительно продвинуться в вопросе проведения платежей. В частности, есть анонс объединения банковских систем. Однако уже сейчас можно отправлять рубли из России и уже получать реалы в Иране и наоборот. В целом, торговля между странами ведется в двух валютах: российский рубль и иранский реал.

Ранее в пятницу издание Al-Watan Syria писало, что Россия и Иран могут создать собственную «газовую ОПЕК» в рамках противостояния с западной гегемонией в сфере энергетики.

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