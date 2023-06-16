Альянс в сфере ИИ стал площадкой для взаимодействия вузов и бизнеса

Альянс в сфере искусственного интеллекта объявляет о создании площадки для взаимодействия бизнеса и вузов с целью внедрения новых подходов к образованию в области искусственного интеллекта и решения проблемы дефицита профильных кадров. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мировые тренды в области искусственного интеллекта меняют рынок труда и требуют более эффективной системы образования и новых механизмов взаимодействия бизнеса и вузов. Для этого создается экспертная площадка для взаимодействия вузов и бизнеса по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта на базе флагманской инициативы альянса «Рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в сфере ИИ». Результатом должны стать важные изменения в системе высшего образования в нашей стране», — сказал он.

Отмечается, что Сбер является одним из учредителей Альянса в сфере ИИ наряду с компаниями «Газпром нефть», Яндекс, VK и другими.

Предполагается, что площадка станет местом для непрерывного диалога, необходимого для синхронизации учебного процесса с требованиями рынка к профессиям, поддержки вузов, лучших преподавателей и исследователей, и повышения качества подготовки специалистов в сфере ИИ.

В основные направления работы площдки входят: поддержка и постоянная актуализация матрицы профессий и компетенций в сфере искусственного интеллекта; анализ качества образовательных программ и подготовки выпускников; консультации для вузов, которые помогут определить точки роста и повысить эффективность образовательного процесса; масштабирование лучших практик преподавания дисциплин ИИ; содействие созданию и развитию отраслевых программ по ИИ; массовое повышение квалификации преподавателей на курсах альянса и компаний-участниц; программа массовой работы со студентами страны по улучшению образовательной среды; привлечение международных партнеров.

Напомним, рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта создается в рамках исполнения поручения президента РФ от 29.01.2023 по итогам международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022. Публикация результатов рейтинга планируется в этом году