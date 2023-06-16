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В США заявили о невозможности зеленого перехода без газификации

Глава американской Williams Армстронг: зеленый переход невозможен без газификации

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Увеличение спроса на возобновляемые источники энергии требуют расширения газовой инфраструктуры. Об этом заявил глава крупнейшей в США газотранспортной компании Williams Companies Алан Армстронг, передает газета Financial Times.

«Важно использовать возобновляемые источники энергии, продолжать сокращать выбросы и количество сжигаемого газа, другого ископаемого топлива, но это не отменяет потребности в дополнительных газовых мощностях», — отметил Армстронг.

По его словам, основная цель дополнительной газификации заключается в увеличении безопасности электросети. С учетом того, что предприятия промышленности используют огромные объемы электроэнергии, увеличивается нагрузка на энергосистему.

Он добавил, что если потребление энергии будет зависеть только от возобновляемых источников энергии, то это приведет к перебоям в электроснабжении. Поэтому основная система должна быть в обязательном порядке дублирована системой трубопроводов и газовых генераторов.

7 июня агентство Bloomberg со ссылкой на данные Института исследований государственной политики сообщило, что Великобритании понадобится около пяти тысяч лет, чтобы завершить переход на зеленую энергетику.

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