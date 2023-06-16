Путин: предприниматели попросили не пускать обратно иностранный бизнес

Президент России Владимир Путин заявил, что российские предприниматели попросили его не возвращать иностранные компании, которые ранее приняли решение покинуть рынок в России. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам российского лидера, отечественные предприниматели успешно замещают ушедшие из России иностранные компании после того, как началась специальная военная операция на Украине. При этом Путин заявил, что зарубежные компании, которые не ушли из России, считаются ответственными производителями.

«Тех, кто у нас остался, работает и собирается работать, мы считаем отечественными производителями и будем к ним относиться так же, как к своим», — сказал российский лидер.

Ранее Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что заморозка российских счетов за границей нарушает законы, а также является проявлением «средневековья». При этом Путин поручил создать специальный механизм, который бы защитил права российских граждан, которые являются владельцами компаний через «зарубежные прослойки».