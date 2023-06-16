В Сбере рассказали, как будет развиваться курорт «Манжерок»

В 2022 году курорт Сбера «Манжерок» посетили более полумиллиона путешественников, а среднегодовая загрузка отельного фонда достигла 70%. Об этом рассказал представитель Сбера, презентовавший курорт на Петербургском экономическом форуме.

При этом отмечается, что в текущем году курорт суммарно рассчитывает на прибытие уже 700 тыс. туристов.

Напомним, 1 июня в Манжероке заработал крупнейший в Сибири премиальный 5-звездочный отель, а к концу 2023 года гостей курорта начнут принимать 12 эксклюзивных вилл из массива сибирского кедра. Кроме того, на курорте работает крупнейший в стране SPA-комплекс площадью около 5000 кв. м и планируется создание детского парка на территории 25 га.

В Сбере уточнили, что в «Манжероке» будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов.

Ранее в интервью «Коммерсантъ FM» зампред Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что Сбер «фактически запустил горнолыжный курорт, который точно будет отличной альтернативой курорту в Красной Поляне». По словам Кузнецова, «есть все основания считать, что «Манжерок» станет одним из новых ярких международных курортов горнолыжного направления».