Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сбере рассказали, как будет развиваться курорт «Манжерок»

Сбер: курорт «Манжерок» в 2023 году посетят около 700 тысяч туристов

close
100%
пресс-служба ВК «Манжерок»

В 2022 году курорт Сбера «Манжерок» посетили более полумиллиона путешественников, а среднегодовая загрузка отельного фонда достигла 70%. Об этом рассказал представитель Сбера, презентовавший курорт на Петербургском экономическом форуме.

При этом отмечается, что в текущем году курорт суммарно рассчитывает на прибытие уже 700 тыс. туристов.

Напомним, 1 июня в Манжероке заработал крупнейший в Сибири премиальный 5-звездочный отель, а к концу 2023 года гостей курорта начнут принимать 12 эксклюзивных вилл из массива сибирского кедра. Кроме того, на курорте работает крупнейший в стране SPA-комплекс площадью около 5000 кв. м и планируется создание детского парка на территории 25 га.

В Сбере уточнили, что в «Манжероке» будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов.

Ранее в интервью «Коммерсантъ FM» зампред Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что Сбер «фактически запустил горнолыжный курорт, который точно будет отличной альтернативой курорту в Красной Поляне». По словам Кузнецова, «есть все основания считать, что «Манжерок» станет одним из новых ярких международных курортов горнолыжного направления».

Все новости на тему:
ПМЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях