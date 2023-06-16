Названо число работников, необходимых для достижения технологического суверенитета России

Россия сможет достичь технологического суверенитета в ближайшие пять лет, ели будет нанято как минимум 1 млн работников. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Все зависит от того, как мы будем развиваться в технологических отраслях, которые мы определили как приоритетные, насколько качественно мы сработаем с работодателями и с системой образования для того, чтобы получить те кадры, которые нам нужны», — отметила Голикова.

По ее словам, привлечение трудовых ресурсов является одним из основных вопросов для России, так как без них не получится достичь необходимого суверенитета в технологиях.

Ранее в пятницу министр труда и социальной защиты Антон Котяков на ПМЭФ заявил, что на ряде территорий России уровень безработицы превышает 10%. По его словам, по данному вопросу у министерства есть четкое понимание.

До этого Голикова заявила, что уровень общей безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) с начала 2023 года снизился в 61 регионе России.