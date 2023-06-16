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Кузнецов рассказал о рисках глобальной цифровизации

Зампред Сбера Кузнецов: количество и сложность кибератак с годами растет

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Глобальная цифровизация позволяет надеяться на серьезный экономический эффект, но в то же время возникают драматические риски, которые изначально не были просчитаны, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на панельной дискуссии «Преодоление глобального цифрового кризиса — есть ли выход?» в рамках ПМЭФ.

По словам Кузнецова, начиная с 2022 года мир столкнулся с беспрецедентным числом цифровых вызовов. Количество и сложность кибератак растет, им подвергаются организации из всех отраслей.

«Только за последние несколько дней в открытом доступе были опубликованы данные 15 организаций, в которых совокупно содержалось 42,4 млн клиентских записей. Свою роль сыграл и фактор ухода с российского рынка крупных зарубежных компаний, остро поставивший вопрос о скорейшем замещении иностранных технологий отечественными», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что на этом фоне возникает проблема снижения уровня доверия граждан, решить которую можно с помощью регулятивных мер, а также продвижением необходимых технических решений со стороны профессионального сообщества и бизнес-структур.

«Развивать «цифру», развивать технологии необходимо, и, конечно же, эти технологии должны служить во благо. Нам нужно объединять усилия, действовать вместе для того, чтобы быть на полшага впереди любых мошенников, любых хакеров. Мы видим, что российская инфраструктура устояла и готова к вызовам новой реальности. Уверен, нам по силам выиграть следующую партию», — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что требуется большая разъяснительная работа, верно выстроенные коммуникации, выработка и применение единых правил и стандартов, уточнение ряда законодательных актов.

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ПМЭФ-2023
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