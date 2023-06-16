Президент России Владимир Путин призвал предпринимателей инвестировать в Россию.

«Надо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги здесь», — подчеркнул президент.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня 2023 года. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет форум завоевал статус ведущей площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

Ранее Путин попросил правительство РФ создать отечественную модель по целевым условиям для ведения бизнеса. Также Путин заявил, что если бизнес не связан с рисками для человека или окружающей среды, то его не нужно проверять какими-либо органами.

Президент России Владимир Путин выступает в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.