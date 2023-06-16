Путин объяснил значение технологического суверенитета

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что технологический суверенитет не означает самостоятельный выпуск всех товаров и услуг, а только тех, что относятся к важным направлениям.

В ходе выступления на форуме Путин заявил, что внешняя торговля в России в период с января по апрель 2023 года оказалась в плюсе на $22,6 млрд. По его словам, за весь прошлый год профицит текущего счета был на уровне 233 млрд рублей.

Также Путин отметил, что в России продолжается индексирование минимального размера оплаты труда (МРОТ), с 1 января 2024 года его проиндексируют на 18,5%. Как рассказал президент, с 1 января текущего года МРОТ был повышен на 6,3% — до 16 242 руб. в месяц. К 2030 году, как заявил Путин, МРОТ должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое, что, подчеркнул он, станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране.