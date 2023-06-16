Путин предложил законодательно закрепить понятие «частичная занятость»

Президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) предложил закрепить в законе понятие «частичная занятость».

31 мая глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятие «частичной занятости». По словам Котякова, благодаря инициативе родители детей до полутора лет смогут подрабатывать и получать пособие по уходу за ребенком. Он отметил, что это «позволяло бы совмещать маме или гражданину, осуществляющему уход за инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода».

Также Путин на ПМЭФ заявил, что в России продолжается индексирование минимального размера оплаты труда (МРОТ), с 1 января 2024 года будет проведена еще одна индексация сразу на 18,5%.

«Газета.Ru» ведет прямую трансляцию выступления Путина на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).