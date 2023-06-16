Путин сообщил о повышении МРОТ вдвое к 2030 году

В России продолжается индексирование минимального размера оплаты труда (МРОТ), с 1 января 2024 года его проиндексируют на 18,5%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как рассказал президент, с 1 января текущего года МРОТ был повышен на 6,3% — до 16 242 руб. в месяц.

«С 1 января 2024 года переведем еще одну индексацию, сразу на 18,5%», — сказал он.

По его словам, это будет «гораздо выше» темпов инфляции и темпов роста зарплат в стране.

К 2030 году, как заявил Путин, МРОТ должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое, что, подчеркнул он, станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране.

Владимир Путин выступает в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.