В России упростят открытие банковского счета для зарубежных компаний

Россия собирается максимально упростить открытие банковского счета для компаний из-за рубежа. Об этом во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«В России предельно упростят открытие банковского счета для иностранных компаний», — отметил глава государства

По его словам, в этом случае может не понадобиться личное присутствие. При этом должны соблюдаться все требования антиотмывочного законодательства.

Он добавил, что сейчас также разрабатываются новые механизмы трансграничных расчетов.

В конце марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект, который был внесен в Госдуму, написала, что российские власти могут разрешить клиентам зарубежных банков открывать счета в банках РФ без идентификации. Участники финансового рынка сказали газете, что открытие счетов без личного присутствия и с полаганием на третьи стороны достаточно распространено в мире, где эти процедуры хорошо отработаны.

До этого Путин подписал закон, который позволяет совершать покупки в пределах 15 тыс. рублей через зарубежные интернет-магазины без прохождения идентификации.