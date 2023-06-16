Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России упростят открытие банковского счета для зарубежных компаний

Путин: открытие банковского счета для иностранных компаний в России существенно упростят

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия собирается максимально упростить открытие банковского счета для компаний из-за рубежа. Об этом во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«В России предельно упростят открытие банковского счета для иностранных компаний», — отметил глава государства

По его словам, в этом случае может не понадобиться личное присутствие. При этом должны соблюдаться все требования антиотмывочного законодательства.

Он добавил, что сейчас также разрабатываются новые механизмы трансграничных расчетов.

В конце марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект, который был внесен в Госдуму, написала, что российские власти могут разрешить клиентам зарубежных банков открывать счета в банках РФ без идентификации. Участники финансового рынка сказали газете, что открытие счетов без личного присутствия и с полаганием на третьи стороны достаточно распространено в мире, где эти процедуры хорошо отработаны.

До этого Путин подписал закон, который позволяет совершать покупки в пределах 15 тыс. рублей через зарубежные интернет-магазины без прохождения идентификации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях