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Путин сообщил о беспрецедентных вызовах экономическому развитию России

Путин заявил, что Россия не отступила от принципов экономического развития перед вызовом

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Александр Кряжев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отступила от своих принципов экономического развития перед лицом беспрецедентных вызовов. Об этом он сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила от своих принципов экономического развития. Общими усилиями предприниматели крупных, средних, мелких компаний, при активном участии органов власти, мы сохранили устойчивость нашей экономики», — сказал он.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день это абсолютно очевидно.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия в целом справилась с давлением Запада.

Ранее президент России говорил, что введенные западными странами в отношении РФ санкции — это надолго. В этой ситуации необходимы «средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны».

Путин выступает в ходе пленарной сессии на ПМЭФ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

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ПМЭФ-2023
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