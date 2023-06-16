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Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

Президент РФ Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены в период моратория на штрафы.

13 июля прошлого года Путин подписал закон, который вводит до конца 2022 года запрет на применение административной ответственности в отношении российских резидентов за нарушение ряда норм валютного законодательства в связи с санкциями.

В документе сказано, что закон допускает временно не прибегать в подобных случаях к административной ответственности, которая ранее была предусмотрена за реализацию незаконных валютных операций, невозврат валютной выручки и невыполнение обязательств по внешнеторговому договору. При этом все находящиеся в производстве судей, органов, должностных лиц административные дела по всем подпадающим под мораторий преступлениям, совершенным в этот период из-за антироссийских санкций со стороны недружественных стран, должны быть прекращены.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

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