Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены в период моратория на штрафы.

13 июля прошлого года Путин подписал закон, который вводит до конца 2022 года запрет на применение административной ответственности в отношении российских резидентов за нарушение ряда норм валютного законодательства в связи с санкциями.

В документе сказано, что закон допускает временно не прибегать в подобных случаях к административной ответственности, которая ранее была предусмотрена за реализацию незаконных валютных операций, невозврат валютной выручки и невыполнение обязательств по внешнеторговому договору. При этом все находящиеся в производстве судей, органов, должностных лиц административные дела по всем подпадающим под мораторий преступлениям, совершенным в этот период из-за антироссийских санкций со стороны недружественных стран, должны быть прекращены.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.